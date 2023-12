Papa Francesco: "Il 2024 sia un anno di speranza per tutti | Roma diventi più vivibile e accogliente"

Tgcom24

Il Pontefice, vescovo di Roma, guarda alla sua città e ai preparativi per l'Anno Santo. "Tutti sappiamo che da tempo è in atto l'organizzazione del Giubileo. Ma comprendiamo bene che, nella prospettiva che qui assumiamo, non si tratta principalmente di questo; si tratta piuttosto della testimonianza della comunità ecclesiale e civile; testimonianza che, più che negli eventi, consiste nello stile di vita, nella qualità etica e spirituale della convivenza. E allora la domanda si può formulare così: stiamo operando, ciascuno nel proprio ambito, affinché questa città sia segno di speranza per chi vi abita e per quanti la visitano?", ha chiesto il Papa.

Il Pontefice ha parlato di Piazza San Pietro: "Vedere che, nell'abbraccio del Colonnato, si muovono liberamente e serenamente persone di ogni nazionalità, cultura e religione, è un'esperienza che infonde speranza; ma è importante che essa sia confermata da una buona accoglienza nella visita alla Basilica, come pure nei servizi di informazione".

E ancora, riferendosi alla città di Roma, Beroglio ha aggiunto: "Il fascino del centro storico di Roma è perenne e universale; ma bisogna che possano goderlo anche le persone anziane o con qualche disabilità motoria; e occorre che alla 'grande bellezza' corrispondano il semplice decoro e la normale funzionalità nei luoghi e nelle situazioni della vita ordinaria, feriale". Una città più vivibile per i suoi cittadini è anche più accogliente per tutti", ha concluso.