Ucraina, attacco a nave russa: almeno 33 dispersi | Kiev: "Diffuso video in cui russi fucilano 3 nostri soldati arresi"

Dal terremoto in Siria e in Turchia al conflitto in Medioriente: il 2023 con gli occhi di Medici Senza Frontiere

La guerra in Ucraina giunge al giorno 673.

L'Ue, secondo quanto riferisce il Financial Times, sta elaborando un piano di riserva da 20 miliardi di euro di aiuti per l'Ucraina aggirando le obiezioni dell'Ungheria del premier ungherese Orban. Due navi russe hanno lasciato il porto di Feodosia, nella Crimea occupata da Mosca, nelle ore successive all'attacco ucraino contro l'imbarcazione Novocherkassk, attacco in seguito al quale rislutano dispersi almeno 33 marinai. Mosca ha ufficialmente aggirato le sanzioni sul petrolio avendo deviato tutto il proprio export verso l'Asia. La Russia, inoltre, ha annunciato il dispiegamento dei suoi più recenti semoventi d'artiglieria nel distretto militare settentrionale, che comprende le zone di confine con Norvegia (Paese Nato) e Finlandia (Paese Nato e Ue). Esplosioni a Odessa, mentre a Kherson, un raid russo sulla folla alla stazione ha provocato un morto e 4 feriti. Kiev accusa: "In un video si vedono i russi fucilare tre soldati ucraini che si erano arresi".