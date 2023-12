Papa: "Chi ha interessi nelle guerre ascolti la voce della coscienza"

"Preghiamo per la Nigeria, per il martoriato popolo ucraino, per quello palestinese e israeliano, per quello sudanese e tanti altri.

Al termine dell'anno si abbia il coraggio dei chiedersi quanti morti, quanta distruzione, sofferenza e povertà sono venuti dai conflitti armati? Chi ha interessi in questi conflitti ascolti la voce della coscienza". Lo ha detto Papa Francesco al termine della recita dell'Angelus in piazza San Pietro. "Un anno fa Papa Benedetto XVI concludeva il suo cammino terreno - ha aggiunto il Pontefice - sentiamo per lui affetto e ammirazione, dal cielo ci benedica e ci accompagni".