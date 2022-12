Ratzinger Papa emerito, la coabitazione col successore

Joseph Ratzinger, tra l'altro, pur avendo abbandonato il pontificato, non volle essere chiamato "vescovo emerito di Roma", come consigliato da alcuni canonisti, scegliendo per sua stessa decisione la denominazione di "Papa emerito" o "Romano Pontefice emerito", mantenendo anche la veste bianca, per quanto senza mantellina, e il titolo di "Sua Santità".

Papa emerito Benedetto XVI e papa Francesco: la coabitazione senza precedenti - La "convivenza" tra il papa emerito Benedetto XVI col successore, papa Francesco - cui al momento stesso di lasciare il papato alla fine di febbraio del 2013, con la storica rinuncia aveva promesso "obbedienza" -, è stata per alcuni anni senza scosse, di armonia pubblicamente perfetta, priva assolutamente di ingerenze nel governo della Chiesa come di atti o dichiarazioni che potessero in qualche modo mettere in dubbio l'autorità o le decisioni del Pontefice in carica.

Vivere "nascosto al mondo", dedito allo studio, alla meditazione e alla preghiera, era stata l'intenzione annunciata dal Papa dimissionario: una linea che ha sempre mantenuto, con discrezione "bavarese", interrotta solo dalle poche uscite pubbliche, e nel 2016 da un paio di interviste e soprattutto dall'uscita del libro-testamento, "Ultime conversazioni", ampio domanda e risposta col giornalista tedesco Peter Seewald che aveva già realizzato con lui "Luce del mondo".

Armonia, ma non in tutto - A costituire un "caso" - Ratzinger aveva già quasi 93 anni - fu pero' l'uscita nel gennaio 2020, prima in Francia e poi in Italia, del libro con il cardinale prefetto per il Clero, Robert Sarah, "Dal profondo del nostro cuore", testo in cui i due autori proclamavano le loro tesi radicalmente contrarie a ogni innovazione sul celibato sacerdotale.

C'era appena stato il Sinodo sull'Amazzonia, in cui i vescovi avevano votato a maggioranza la possibilità di forme di sacerdozio uxorato, cioè il conferimento del presbiterato a persone sposate, proprio per far fronte alle esigenze pastorali nelle impervie e sterminate lande amazzoniche. Papa Bergoglio stava allora redigendo l'esortazione post-sinodale e si era in attesa delle sue decisioni sul tema, tanto che l'uscita del libro a quattro mani - Ratzinger però a un certo punto tolse la sua firma come co-autore - sembrò un tentativo di condizionare le scelte del Pontefice in carica.

Tentativo che, alla prova dei fatti, riuscì, dal momento che, nella sua "Querida Amazonia", papa Francesco scelse di non aprire ad alcuna innovazione sul celibato, rinviando ad ulteriori elaborazioni e riflessioni.

Il rispetto di Francesco - Da parte sua, papa Francesco ha manifestato in ogni situazione un rispetto filiale per il suo predecessore, manifestandogli anche vicinanza con frequenti chiamate o visite. "E' come avere il nonno saggio in casa", ha detto più volte per riconoscere il coraggio e il sostegno che gli dava poter avere vicino a sé la "saggezza" e l'"esperienza", oltre che la sterminata cultura teologica del Papa emerito.

A cui riconosceva anche di aver aperto con la sua coraggiosa rinuncia, "atto di governo della Chiesa", una strada nuova: quella appunto dei "Papi emeriti", che prima non esistevano, e che invece ora, col prolungarsi della vita e con eventuali decisioni analoghe a quelle di Ratzinger in momenti in cui l'età avanzata e il venir meno delle forze spingessero futuri Papi alle dimissioni, diventavano una figura da mettere in conto e anche da riconoscere canonicamente.

A papa Benedetto, tra l'altro, Francesco riconosceva di essere stato colui che aveva aperto la lotta senza quartiere contro la pedofilia, già portando avanti il "caso Maciel" (fondatore dei Legionari di Cristo) da cardinale, contro tutto e tutti, quando "non aveva forza per imporsi".

Questa "convivenza" di manifesta sintonia fu sottolineata da ripetuti incontri: due immagini su tutte, quella del 23 marzo 2013, quando il neo-eletto Francesco si recò in visita a Castel Gandolfo al Papa da poco emerito, che gli affidò in consegna lo scatolone con l'inchiesta Vatileaks, fatta dai suoi tre cardinali-007 Herranz, Tomko e De Giorgi, e quella dell'8 dicembre 2015, giorno di apertura del Giubileo straordinario della Misericordia, quando Francesco e Benedetto XVI varcano insieme, uno dopo l'altro, la Porta Santa di San Pietro.

I due inevitabili fronti interni - Essa, però, non impedì che attorno alla presenza dei due Papi si alimentassero le nostalgie dei 'ratzingeriani' avversi alle innovazioni e alle riforme del successore, dei vari 'sedevacantisti', che ritenevano le dimissioni di Benedetto XVI non valide perché date non liberamente, come pure ritenevano non valida l'elezione di Bergoglio per una votazione annullata a causa della presenza di una scheda in più. Fecero discutere nel maggio 2016 anche le dichiarazioni del segretario di Ratzinger e prefetto della Casa Pontificia, mons. Georg Gaenswein, sul "ministero (petrino) allargato con un membro attivo e uno contemplativo", che vedrebbe Benedetto XVI "come se avesse fatto un passo di lato per fare spazio al suo successore e a una nuova tappa nella storia del Papato".

Dichiarazioni in qualche modo esplosive, che ridiedero, anche se brevemente, non poca linfa ai detrattori di Bergoglio. Ma fu proprio lui, interrogato il mese dopo dai giornalisti sul volo che lo riportava a Roma dall'Armenia, a porre fine alle polemiche. "Ho sentito - disse a proposito del Papa emerito -, che alcuni sono andati lì a lamentarsi perché 'questo nuovo Papa...', e lui li ha cacciati via! Con il migliore stile bavarese: educato, ma li ha cacciati via". "Ma c'è un solo Papa", aggiunse con decisione, parlando del predecessore come di "questo grande uomo di preghiera, di coraggio che è il Papa emerito - non il secondo Papa - che è fedele alla sua parola e che è un uomo di Dio. E' molto intelligente, e per me è il nonno saggio a casa".