Il Papa apre il Sinodo: "Non è un Parlamento, no a calcoli politici"

Papa Francesco ha aperto il Sinodo dei vescovi sulla sinodalità della Chiesa.

Nel corso dell'omelia in piazza San Pietro, il Pontefice ha detto: "Non ci serve uno sguardo immanente, fatto di strategie umane, calcoli politici o battaglie ideologiche. Il Sinodo non è un Parlamento. Siamo qui per camminare insieme con lo sguardo di Gesù, che benedice il Padre e accoglie quanti sono affaticati e oppressi".