Papa ai giovani: "Non fatevi contagiare dal virus dell'individualismo"

"Non lasciatevi contagiare dal virus dell'individualismo. Questo è brutto e fa male". Lo ha detto il Papa nel videomessaggio per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore che si svolge a Milano. "L'università è il luogo adatto per sviluppare gli anticorpi contro questo virus: apre la mente alla realtà e alla diversità". "L'educazione - ha aggiunto - è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia".