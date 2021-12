Von der Leyen: "Economia in Italia cresce come mai prima da inizio secolo"

Da video

"Grazie alla solidarietà europea e alla capacità dell'Italia di gestire efficacemente la pandemia, l'economia italiana sta crescendo più in fretta che in qualunque altro momento dall'inizio di questo secolo". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento in occasione del centesimo anniversario dell'Università Cattolica di Milano che inaugura l'anno accademico 2021-2022.