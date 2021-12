8 Dicembre: omaggio di Papa Francesco alla Madonna in piazza di Spagna

Ansa

Papa Francesco si è recato questa mattina, alle 6, in piazza Mignanelli, a Roma, per rendere omaggio alla Madonna in occasione del giorno dell'Immacolata. Una tradizione che non ha voluto disattendere ma che, per evitare assembramenti, ha scelto di fare a quest'ora e in solitudine e non nel pomeriggio. Lo aveva già fatto lo scorso anno. Il Pontefice si è trattenuto a pregare in silenzio e in privato.