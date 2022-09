Papa a Confindustria: basta donne cacciate dal lavoro perché incinte

Il Papa lancia un monito al mondo del lavoro: basta donne cacciate perché incinte.

"Alle volte una donna che è impiegata qui o lavora là ha paura a rimanere incinta - ha detto infatti Bergoglio nell'udienza con l'Assemblea di Confindustria -. Perché c'è una realtà, non dico fra voi, ma c'è una realtà: appena si incomincia a vedere la pancia la cacciano via. 'No, no, tu non puoi rimanere incinta'. Per favore, questo è un problema delle donne lavoratrici. Studiatelo, vedete come fare perché una donna incinta possa andare avanti, sia col figlio che aspetta e sia col lavoro".