Dura all'incirca quattro minuti il video postato su Facebook che riassume la giornata dell'arrivo a Ciampino di Cesare Battisti: una sequenza di immagini che passano dall'ex terrorista - "spiato" anche durante formalità come il fotosegnalamento o il trasferimento in carcere - al ministro della giustizia Alfonso Bonafede. A confezionare quello che si rivela un video celebrativo in piena regola c'è infine un'austera colonna sonora.



Questa sorta di "narcisismo" non ha però ottenuto il favore della rete, che sta aspramente criticando il video dell'esponente pentastellato definendolo una spettacolarizzazione.



Termine sul quale non si trova d'accordo il direttore di TgCom24 Paolo Liguori, che in collegamento su Rete 4 con "Stasera Italia" commenta: "Viviamo da anni nell'informazione e nello spettacolo, è stato organizzato tutto come se a scendere dall'aereo dovesse essere un pericolo pubblico attuale. L'aggettivo che vorrei usare non è spettacolare, ma grottesco. Battisti era un uomo distrutto, non pericoloso. Le persone davvero pericolose - aggiunge - sono trasportate in altro modo, non di fronte alle telecamere".