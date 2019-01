Cesare Battisti, la difesa di Piero Sansonetti: "Non merita il carcere"

"È giusto condannare una persona dopo quarant'anni dal delitto presunto che avrebbe commesso? Inoltre, siamo sicuri che sia colpevole? Io no". Con queste parole Piero Sansonetti prende le difese di Cesare Battisti, l'ex terrorista accusato per quattro omicidi in concorso avvenuti alla fine degli anni Settanta in Italia e arrestato domenica in Bolivia. "I processi sono stati svolti tutti senza prove, sulla base delle testimonianze di alcuni pentiti. Io non sono affatto certo che Battisti sia colpevole, perciò non capisco quesa caccia al cinghiale, al mostro: un meccanismo ricorrente nelle società moderne ma dal quale speravo che l'Italia fosse esente".