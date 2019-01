Cesare Battisti, Bonafede: passerella? Offensivo non andare

"Passerella? Si domandi a qualsiasi cittadino se è stato orgoglioso che due ministri fossero lì. Avrei considerato offensivo non andare". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, replicando alle accuse lanciate a lui e a Salvini di aver usato l'arrivo di Battisti a Ciampino per fare propaganda. "Di fronte a un momento storico - ha aggiunto - perché due ministri non dovevano essere presenti per dire con orgoglio che chi sbaglia paga?".