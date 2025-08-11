"Pane in Piazza 2025": a Milano l'evento che unisce gusto e beneficenza

L’iniziativa, che celebra gli 800 anni del Cantico delle Creature e il Giubileo della Speranza, non è nuova a gesti simili. Le edizioni 2018 e 2019 hanno permesso di avviare un panificio a Dire Dawa, in Etiopia, con una scuola e un negozio che hanno dato lavoro e speranza a giovani, orfani e persone con disabilità. “Pane in Piazza è un simbolo universale di unità, pace e amicizia”, sottolinea Fra Giovanni Cropelli, direttore del Centro Missionario di piazzale Cimitero Maggiore 5, che ha voluto un evento capace di unire riflessione e gioia.