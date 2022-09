24 settembre 2022 11:23

Cinema e solidarietà s'incontrano: raccolti oltre 100mila da Birra Forst alla premiere di "Joe Der Film"

"La commedia e la solidarietà si sono incontrate per uno scopo benefico". Con queste parole Cellina von Mannstein di Birra FORST ha consegnato l'assegno di 109.950 euro, raccolti dall'azienda altoatesina, all'Associazione Alto Adige aiuta, che supporta persone e famiglie in grave difficoltà economica. L'occasione del connubio tra cinema e beneficenza è stata la premiere di "Joe Der Film", del regista e attore Thomas Hochkofler, primo lungometraggio comico prodotto e realizzato interamente in Alto Adige. "E' stato da sempre un mio forte desiderio quello di creare un punto d'incontro tra commedia e solidarietà, perché mi sembra di grande importanza, anche in occasione di questo fantastico progetto, pensare a chi ha più bisogno. Questo è il vero 'happy end' del film e questo è il momento in cui si realizza un sogno", il commento di von Mannstein. Birra FORST è da sempre impegnata in azioni di solidarietà, come testimoniano le tante iniziative organizzate dall'azienda i cui incassi sono stati devoluti in progetti a sostegno delle persone bisognose.