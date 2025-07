Videogiochi: maratona di beneficenza raccoglie oltre 2,4 milioni di dollari

Più di 2.600 appassionati si sono dati appuntamento all'Hilton Minneapolis, in Minnesota, per fare il tifo per i numerosi "speedrunner" impegnati a completare alcuni videogiochi famosi nel minor tempo possibile. Tra i titoli coinvolti, oltre a Sekiro: Shadows Die Twice e Super Mario Maker 2, spazio anche a novità come Blue Prince e Mario Kart World, nonché a molti altri titoli.