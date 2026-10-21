Tomba di Pamela Genini profanata, le immagini inedite sul momento della scoperta

Ospite in studio Francesco Dolci, l'ex amante di Pamela indagato per vilipendio di cadavere, profanazione e furto, parla di "video sospetti" che l'autorità dovrebbe acquisire. "Peccato che non si senta l'audio dove Piero Giuseppe Rota, compagno della mamma di Pamela, era come se facesse la telecronaca", commenta l'uomo, assistito dal suo legale. Nel corso dell'intervista, Dolci parla anche della sua chiamata al 118 la sera del delitto con l'audio trasmesso per la prima volta. "Ricordo bene che avevo detto di fare attenzione perché Soncin era armato", dice in lacrime.