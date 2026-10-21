Tomba di Pamela Genini profanata, le immagini inedite sul momento della scoperta

Nella puntata del 21 ottobre di "Dentro la Notizia" nuovi documenti approfondiscono il mistero sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la modella uccisa a coltellate a Milano il 14 ottobre 2025 dall'ex fidanzato, Gianluca Soncin. Un video inedito dal piccolo cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, mostra il momento in cui un capannello di persone, tra cui la mamma Una, effettuano la macabra scoperta.
Come mostrano le immagini in esclusiva, pochi minuti prima delle 10 del mattino del 23 marzo scorso le telecamere di videosorveglianza del camposanto riprendono la scena: quattro addetti delle pompe funebri afferrano la bara dove riposa Pamela sotto l'occhio dei carabinieri. Da lì a poco iniziano le operazioni di apertura e quando si apprende dell'effettiva profanazione la mamma, stretta dal compagno, viene fatta allontanare di tutta fretta. Le verifiche appurano che il corpo della ragazza è stato oltraggiato, la lapide manomessa e il corpo privato della testa.
Ospite in studio Francesco Dolci, l'ex amante di Pamela indagato per vilipendio di cadavere, profanazione e furto, parla di "video sospetti" che l'autorità dovrebbe acquisire. "Peccato che non si senta l'audio dove Piero Giuseppe Rota, compagno della mamma di Pamela, era come se facesse la telecronaca", commenta l'uomo, assistito dal suo legale. Nel corso dell'intervista, Dolci parla anche della sua chiamata al 118 la sera del delitto con l'audio trasmesso per la prima volta. "Ricordo bene che avevo detto di fare attenzione perché Soncin era armato", dice in lacrime.