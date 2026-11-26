"Dentro la Notizia" mostra in esclusiva la foto di una pagina dell'agenda rosa di Pamela Genini, la modella uccisa a coltellate a Milano il 14 ottobre 2025 dall'ex fidanzato Gianluca Soncin, scattata da Francesco Dolci. Nella pagina si leggono le entrate e le uscite di denaro utili a organizzare il suo viaggio durante le vacanze di Natale e capodanno tra il 2024 e il 2025.
Due giorni a Doha con tanto di prezzi di voli e dell'hotel, i restanti giorni invece in Thailandia con rientro previsto prima dell'Epifania. "Quel viaggio poi Pamela non l'ha fatto, era rimasta con Soncin", chiarisce Francesco Dolci ospite nello studio di Canale 5. "Ho nominato questa agenda agli inquirenti perché Pamela era molto legata, l'aveva sempre con lei. Ho pensato ci fossero scritti anche i codici del suo telefono", prosegue.
Poi l'ex della modella spiega il perché di quella foto scattata di nascosto all'agenda: "Era il 25 settembre ed ero andato da lei per portarla a cena fuori. Era molto triste perché Soncin non la lasciava mai uscire. Io quella sera ero stanco ma sapevo che aveva bisogno di sfogarsi. Così quando si alzò per andare in bagno presi l'agenda che aveva lasciato aperta sul tavolo, piegata verso il basso, e scattai la foto. L'ho fatta perché mi preoccupavo per lei" conclude Francesco Dolci.