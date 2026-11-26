Poi l'ex della modella spiega il perché di quella foto scattata di nascosto all'agenda: "Era il 25 settembre ed ero andato da lei per portarla a cena fuori. Era molto triste perché Soncin non la lasciava mai uscire. Io quella sera ero stanco ma sapevo che aveva bisogno di sfogarsi. Così quando si alzò per andare in bagno presi l'agenda che aveva lasciato aperta sul tavolo, piegata verso il basso, e scattai la foto. L'ho fatta perché mi preoccupavo per lei" conclude Francesco Dolci.