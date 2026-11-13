Pamela Genini, la cagnolina Bianca resta alla famiglia: archiviata la denuncia di Dolci

Un nuovo capitolo nello scontro a distanza tra Francesco Dolci e la famiglia di Pamela Genini, la modella 29enne uccisa in casa a Milano nell'ottobre del 2025 dall'ex fidanzato Gianluca Soncin. I giudici del tribunale di Bergamo hanno confermato l'affidamento di Bianca, la cagnolina della vittima, alla madre Una e al compagno che l'hanno presa con loro subito dopo l'omicidio. La decisione conferma la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura orobica sulla denuncia sporta dall'amico dell'influencer, indagato per vilipendio di cadavere, furto e profanazione della tomba dal piccolo cimitero di Strozza. "Ennesima dimostrazione che invece di punire i responsabili di queste continue diffamazioni nei miei confronti, al contrario li incentivano a continuare", dice collegato a "Dentro la Notizia" Dolci che poi solleva dubbi procedurali.
Presente un altro Pm
Dolci racconta che nel corso dell'udienza con il suo legale, Pierpaolo Cassarà, è comparso un pubblico ministero differente da quello assegnato in un primo momento. "Il pm Giancarlo Mancusi sta indagando sulla profanazione, non era assegnatario di queste querele", sottolinea l'uomo che poi ribadisce come ci sia sempre un atteggiamento "ossessivo" nei suoi confronti. Nel frattempo, proseguono le indagini sulla profanazione della lapide e sulla recente violazione dei sigilli posti all'appartamento milanese dove Pamela è stata accoltellata.