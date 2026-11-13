Pamela Genini, la cagnolina Bianca resta alla famiglia: archiviata la denuncia di Dolci

Dolci racconta che nel corso dell'udienza con il suo legale, Pierpaolo Cassarà, è comparso un pubblico ministero differente da quello assegnato in un primo momento. "Il pm Giancarlo Mancusi sta indagando sulla profanazione, non era assegnatario di queste querele", sottolinea l'uomo che poi ribadisce come ci sia sempre un atteggiamento "ossessivo" nei suoi confronti. Nel frattempo, proseguono le indagini sulla profanazione della lapide e sulla recente violazione dei sigilli posti all'appartamento milanese dove Pamela è stata accoltellata.