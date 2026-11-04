Pamela Genini, la madre sull'ipotesi di un parente dietro il furto: "Ennesima calunnia"

In collegamento con "Dentro la Notizia" la madre di Pamela Genini, la modella uccisa a coltellate a Milano il 14 ottobre 2025 dall'ex fidanzato Gianluca Soncin, smentisce l'ipotesi secondo cui dietro al furto nell'appartamento della figlia ci sia un parente. "Ennesima calunnia, io non credo che questa ipotesi provenga dalla polizia. Lo smentisco, è una vergogna" dice la signora Una.
"Noi siamo delle vittime, mia figlia e noi parenti veniamo diffamati in tv ogni volta sistematicamente. Mia figlia è una vittima di femminicidio, non ho parenti ladri, non ho parenti che fanno queste cose", prosegue la signora Una. E precisa: "Nessuno di noi ha le chiavi dell'appartamento di Pamela". A intervenire in diretta è anche il compagno della donna: "Facciamo una riflessione, diamo l'ipotesi di un presunto parente anche se lo escludo perché ci avrebbero restituito tutto. Io penso più a un ossessionato che aveva le chiavi".
E conclude: "Speravo vivamente che qualcuno si facesse vivo per avere un riscatto così avremmo portato a casa finalmente Pamela. Ora ci stiamo dimenticando anche di questo".