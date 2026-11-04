Pamela Genini, la madre sull'ipotesi di un parente dietro il furto: "Ennesima calunnia"

"Noi siamo delle vittime, mia figlia e noi parenti veniamo diffamati in tv ogni volta sistematicamente. Mia figlia è una vittima di femminicidio, non ho parenti ladri, non ho parenti che fanno queste cose", prosegue la signora Una. E precisa: "Nessuno di noi ha le chiavi dell'appartamento di Pamela". A intervenire in diretta è anche il compagno della donna: "Facciamo una riflessione, diamo l'ipotesi di un presunto parente anche se lo escludo perché ci avrebbero restituito tutto. Io penso più a un ossessionato che aveva le chiavi".