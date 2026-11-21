La trasmissione di Rete 4 mostra anche una vecchia email, recuperata dalla polizia, che Gianluca Soncin avrebbe scritto a Pamela: "Amore mio ti ho scritto ovunque e tu non puoi cancellarmi così! Ti ho scritto che la nostra storia è troppo importante per cinque minuti di follia scaturita per un cellulare. Ti sei imbestialita e sono volate sberle, non capisco perché fai così ogni volta che tocco questo telefono quando tu hai il mio sempre in mano".