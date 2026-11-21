Pamela Genini, l'email di Gianluca Soncin ritrovata dalla polizia: "Ogni volta che tocco il tuo telefono ti imbestialisci"
A "Quarto Grado" le immagini esclusive del ritrovamento del cellulare nell'appartamento della ragazza
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"Quarto Grado" mostra in esclusiva le immagini del ritrovamento del telefono di Pamela Genini, la modella uccisa a coltellate a Milano il 14 ottobre 2025 dall'ex fidanzato Gianluca Soncin. In una foto scattata dalla polizia scientifica, il cellulare, trovato sul terrazzino dell'appartamento di via Iglesias, dove sarebbe iniziata la lite con l'ex compagno, segna le 3:05 del 15 ottobre. Sul blocco schermo compare una notifica di posta elettronica arrivata qualche ora prima, e sul display sono visibili due gocce di sangue.
In una foto successiva, invece, il telefono richiede un codice a quattro cifre, e non il consueto codice di sblocco a sei cifre. Da quel giorno nessuno è riuscito a sbloccare i dispositivi della ragazza, nonostante l'amico Francesco Dolci abbia dichiarato di aver consegnato il codice sblocco del telefono e del tablet in questura.
La trasmissione di Rete 4 mostra anche una vecchia email, recuperata dalla polizia, che Gianluca Soncin avrebbe scritto a Pamela: "Amore mio ti ho scritto ovunque e tu non puoi cancellarmi così! Ti ho scritto che la nostra storia è troppo importante per cinque minuti di follia scaturita per un cellulare. Ti sei imbestialita e sono volate sberle, non capisco perché fai così ogni volta che tocco questo telefono quando tu hai il mio sempre in mano".