Palma Campania, il sindaco pubblica sui social i materassi sequestrati ai bengalesi: "Lotta al sovraffollamento abitativo"

"Questo è il deposito nel quale vengono portati i materassi sequestrati a seguito dei controlli sul sovraffollamento della nostra polizia municipale e del nostro ufficio tecnico. Nell'ultimo anno abbiamo messo sotto sequestro quasi 500 letti (trovati in eccesso). Frutto del lavoro dei nostri uomini in divisa. Un risultato che dimostra l'enorme capacità di controllo del territorio che i nostri agenti hanno. Continueremo e intensificheremo da subito la lotta al sovraffollamento abitativo. Senza sosta alcuna. Fermarsi? Mai". È il messaggio scritto sui social da Nello Donnarumma, il sindaco di Palma Campania che ha voluto informare i suoi concittadini dei controlli che i caschi bianchi stanno effettuando sul territorio per contrastare il sovraffollamento abitativo. La vicenda è stata resa nota dal Corriere di Napoli.