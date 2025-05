Palma Campania (Napoli), il sindaco vieta gli "odori molesti": nel mirino la comunità bengalese

Non è la prima volta che l'amministrazione comunale adotta misure contro la comunità bengalese. Nel 2014, l'allora sindaco Vincenzo Carbone emise un'ordinanza per vietare ai cittadini di sputare a terra, con multe tra i 25 e i 500 euro, riferendosi in particolare ai bengalesi. Le reazioni sui social media sono state immediate. Molti utenti si chiedono come verranno misurati gli odori molesti e se l'ordinanza non sia un pretesto per discriminare la comunità bengalese. Alcuni sottolineano che altri odori, come quelli derivanti dallo sversamento illegale di rifiuti, sono altrettanto fastidiosi ma non oggetto di simili provvedimenti.