"Vietato ammalarsi", l'ordinanza provocatoria di un Comune nel Piacentino

A Ferriere, in provincia di Piacenza, è vietato ammalarsi nei giorni in cui non c’è guardia medica. E' il contenuto provocatorio dell'ordinanza firmata del sindaco del piccolo Comune appenninico, Carlotta Oppizzi. Ai cittadini viene disposto "di porre in essere ogni attenzione al fine di evitare di avere necessità del medico nei giorni prefestivi e festivi dalle 20 alle 8 nei giorni feriali". L'Ausl ha infatti tolto di recente il servizio di guardia medica.