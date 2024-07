Palio di Siena 2024, trionfa la contrada dell'Onda dopo due rinvii per pioggia

L'Onda rompe così un digiuno di sette anni, l'ultima vittoria sempre con il fantino "Brigante" sul cavallo Porto Alabe il 16 agosto 2017. I contradaioli portano così a casa il drappellone realizzato da Giovanni Gasparro e tanto applaudito al momento della presentazione, dedicato come di consueto alla Madonna di Provenzano e con una particolare menzione agli 80 anni della Liberazione di Siena, avvenuta il 3 luglio del 1944. Mentre una sola Contrada festeggia, le altre nove ripensano a una carriera rimasta sospesa come la sua città per 48 ore. Ma il tempo della speranza e del riscatto, come insegna la tradizione del Palio, quest'anno è ancora vicino: domenica 7 luglio alle 19 è in programma l'estrazione delle tre Contrade che affiancheranno le sette che correranno di diritto il Palio del 16 agosto, dedicato alla Madonna Assunta.