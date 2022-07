Il Palio di Siena guarda al futuro: arriva un avatar digitale del telecronista Franco Masoni

IGN

L'idea di un avatar virtuale in grado di replicare l'aspetto, la voce e la personalità di un individuo non rappresenta più un'utopia utilizzata dai film di fantascienza per darci un assaggio del futuro, ma una tecnologia già utilizzata da alcune aziende per creare esperienze d'intrattenimento ancora più coinvolgenti: è il caso del Palio di Siena, la manifestazione toscana che, in quest'edizione, ha utilizzato una copia digitale del suo storico telecronista Franco Masoni come guida turistica.