Nuovo rinvio per il Palio di Siena a causa del maltempo. La pioggia ha bagnato il tufo in piazza del Campo rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La bandiera verde, segnale della decisione definitiva di rinvio della carriera dedicata alla Madonna Assunta, è stata nuovamente esposta alle trifore del palazzo pubblico. Il Palio è stato rinviato al 18 agosto. L'ultimo doppio rinvio risale a luglio del 2024.
"La pioggia - spiegano dal Comune - ha interessato Piazza del Campo fin dalla mattinata e ha ancora una volta reso impraticabile il tufo dopo il primo slittamento della Carriera deciso ieri, domenica 16 agosto. Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, domani, martedì 18 agosto, il programma rimarrà il medesimo".
Cosa prevede il pogramma
Alle ore 15 e alle ore 15.30 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso; alle ore 16.10 l'inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo; quindi, alle ore 16.50, l'ingresso in piazza del Campo del Corteo storico; alle ore 19 l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio.