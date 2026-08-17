Nuovo rinvio per il Palio di Siena a causa del maltempo. La pioggia ha bagnato il tufo in piazza del Campo rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La bandiera verde, segnale della decisione definitiva di rinvio della carriera dedicata alla Madonna Assunta, è stata nuovamente esposta alle trifore del palazzo pubblico. Il Palio è stato rinviato al 18 agosto. L'ultimo doppio rinvio risale a luglio del 2024.