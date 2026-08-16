Tutto sul Palio di Siena, per capirlo anche se non sei senese

Sul tufo di Piazza del Campo a Siena ci saranno di nuovo dieci cavalli per dieci contrade. È il 16 agosto, il giorno del Palio dell'Assunta. La prova generale, come da tradizione, è stata preceduta dal drappello di Carabinieri a cavallo. Poi la contrada dell'Oca ha subito messo le cose in chiaro, ribadendo quel ruolo di favorita che le apparterrebbe anche per palmares: Michel Putzu detto Spago sul cavallo Diamante Sauro ha messo il musetto davanti nella prima prova generale ma ce ne sarà un'altra, prima dello start ufficiale previsto attorno alle 19. Tre giri sul tufo decideranno chi potrà conquistare il Drappellone, tra rivalità storiche e grandi ritorni, come quello del fantino Jonatan Bartoletti, detto Scompiglio, arruolato per rompere il digiuno della contrada Chiocciola, a secco dal 1999. D'altronde tutte le dirigenze delle contrade sono pronte a qualunque sotterfugio per vincere, o anche solo per evitare che la rivale possa portare a casa la vittoria. Il Palio è un mondo a parte, una corsa unica che ha le sue regole e vive di rapporti e contrapposizioni sedimentate nei secoli. È forse un grande caleidoscopio di come viviamo nel nostro Paese gli avvenimenti sportivi e in generale le competizioni, di come sappiamo perderci in un dedalo di meravigliose rivalità, che possono diventare tanto peculiari da dividere le persone anche all'interno della stessa città. Per questo, se siete dei neofiti all'avvenimento, proviamo in extremis a rispondere alle domande più lecite e necessarie per comprendere l'intero carrozzone.