Palio di Siena, storico trionfo dell'Aquila: non vinceva da 34 anni

Durante il Corteo storico, per volere della sindaca Nicoletta Fabio e della giunta, hanno risuonato gli squilli della fanfara dedicati a Giovanni Mazzini, morto nelle scorse ore: è stato Trombetto di Palazzo dal 1952 al 2018 e per quasi 30 anni responsabile della fanfara del Palio. Squilli dedicati anche a Mario Cappelli, chiarina da una vita e sul Carroccio dal 1981, scomparso pochi giorni fa.