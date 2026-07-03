Palio di Siena, storico trionfo dell'Aquila: non vinceva da 34 anni

Il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano è stato vinto dalla contrada dell'Aquila con il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, sul cavallo Diodoro. L'Aquila era la contrada "nonna" del palio, cioè quella che non vinceva da maggior tempo: aveva infatti conquistato l'ultima carriera ben 34 anni fa, il 3 luglio 1992, con Andrea Degortes, detto Aceto, sul cavallo Galleggiante.
Per Tittia 12esima vittoria
La corsa del 3 luglio 2026 è andata in scena a partire dalle ore 19.30, dopo il rinvio di giovedì 2 luglio a causa del maltempo. Tittia e il cavallo Diodoro avevano già vinto insieme il 3 luglio 2025. Per il fantino è il 12esimo Palio vinto su 42 corsi. Secondo Palio vinto anche per Diodoro su tre disputati.
Il ricordo di due figure chiave del Palio
Durante il Corteo storico, per volere della sindaca Nicoletta Fabio e della giunta, hanno risuonato gli squilli della fanfara dedicati a Giovanni Mazzini, morto nelle scorse ore: è stato Trombetto di Palazzo dal 1952 al 2018 e per quasi 30 anni responsabile della fanfara del Palio. Squilli dedicati anche a Mario Cappelli, chiarina da una vita e sul Carroccio dal 1981, scomparso pochi giorni fa.