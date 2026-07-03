ERA LA CONTRADA "NONNA"

Palio di Siena, storico trionfo dell'Aquila: non vinceva da 34 anni

Esulta il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia: per lui 12esimo successo su 42 corse

03 Lug 2026 - 20:08
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Il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano è stato vinto dalla contrada dell'Aquila con il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, sul cavallo Diodoro. L'Aquila era la contrada "nonna" del palio, cioè quella che non vinceva da maggior tempo: aveva infatti conquistato l'ultima carriera ben 34 anni fa, il 3 luglio 1992, con Andrea Degortes, detto Aceto, sul cavallo Galleggiante.

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Per Tittia 12esima vittoria

 La corsa del 3 luglio 2026 è andata in scena a partire dalle ore 19.30, dopo il rinvio di giovedì 2 luglio a causa del maltempo. Tittia e il cavallo Diodoro avevano già vinto insieme il 3 luglio 2025. Per il fantino è il 12esimo Palio vinto su 42 corsi. Secondo Palio vinto anche per Diodoro su tre disputati.

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Il ricordo di due figure chiave del Palio

 Durante il Corteo storico, per volere della sindaca Nicoletta Fabio e della giunta, hanno risuonato gli squilli della fanfara dedicati a Giovanni Mazzini, morto nelle scorse ore: è stato Trombetto di Palazzo dal 1952 al 2018 e per quasi 30 anni responsabile della fanfara del Palio. Squilli dedicati anche a Mario Cappelli, chiarina da una vita e sul Carroccio dal 1981, scomparso pochi giorni fa.

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