Paliano (Frosinone), ragazza investita da un'auto: denunciato l'ex fidanzato

Una ragazza di 19 anni è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata investita da un'auto a Paliano, in provincia di Frosinone. L'ex fidanzato è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di lesioni stradali e omissione di soccorso. Il 22enne si è presentato in caserma e ha raccontato ai militari di esser stato lui a investire la ragazza ma di non essersene accorto. Il giovane ha riferito di essersi rivisto con la ex e di avere avuto un litigio con lei a bordo dell'auto. Subito dopo avrebbe fatto scendere la ragazza dalla vettura e sarebbe ripartito senza accorgersi di nulla.