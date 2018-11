L'auto dei vigili urbani che circola liberamente con la revisione scaduta. È la denuncia di "Striscia la Notizia", che venerdì 9 novembre si è recata a Palestrina, comune in provincia di Roma, per indagare sul veicolo in questione. Dopo alcuni controlli, Jimmy Ghione ha constatato che l'ultima revisione era datata 18 marzo 2015, ma i mezzi con più di quattro anni di vita devono essere controllati ogni due anni. L'inviato della trasmissione ha chiesto maggiori spiegazioni ai vigili stessi che provano a giustificarsi: "L'autoparco non lo gestiamo noi, c'è un ufficio preposto e se ci avessero avvisato avremmo fatto subito la revisione".