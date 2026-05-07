Palermo, mercato bloccato allo Zen per un funerale di un imputato per mafia

"Serve l'esercito tra le vie dello Zen. Questo caso è solo l'ultimo di una serie che non fa altro che confermare che Palermo ha bisogno di un maggiore controllo del territorio e le forze dell'ordine in questo momento storico hanno bisogno di supporto". Così Ismaele La Vardera, deputato regionale, ha dichiarato in merito alla situazione delicata dello Zen. "Chiaramente la città sta vivendo un momento drammatico. C'è stata un'escalation negli ultimi mesi di violenza e minacce che le forze dell'ordine, essendo sotto organico, faticano a contenere e per questa ragione ho scritto una lettera al ministro degli Interni, Matteo Piantedosi".