Nei giorni successivi, a causa della presenza del proiettile nel cranio, il 17enne aveva sofferto di fortissime emicranie e di dolore all'orecchio. A Villa Sofia l'equipe media otorinolaringoiatra non aveva rilevato nulla di particolare. Solo un esame strumentale come la Tac, svolta dal giovane in un laboratorio privato, è riuscita a individuare la pallottola. I medici hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine ed è stato organizzato il suo trasferimento al Villa Sofia. Qui il 17enne è stato affidato al reparto di Neurochirurgia, dove l'equipe ha rimosso un proiettile, probabilmente calibro 9. I carabinieri stanno indagando per scoprire chi ha aperto il fuoco e la dinamica che ha portato agli spari.