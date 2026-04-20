Indiani uccisi a Covo, tre indagati per il duplice omicidio: due si sono consegnati, il killer ancora in fuga
Due persone, presenti sul luogo del delitto e ritenute complici dell'assassino, sono state interrogate dal pm. Nessuna traccia del killer
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Sono tre le persone indagate per il duplice omicidio avvenuto la sera di sabato nella zona industriale di Covo, non lontano da Bergamo. Si tratta di uomini di nazionalità indiana, connazionali delle vittime dell'agguato a colpi di pistola. Due di loro si sono presentati spontaneamente ai carabinieri, il terzo al momento ha fatto smarrire le sue tracce.
Il ruolo degli indagati e gli interrogatori
I tre, stando alla ricostruzione degli inquirenti, erano presenti sul luogo del delitto. Due di loro si sarebbero recati nelle ore successive al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, accompagnati dal loro legale. Lì si sono resi disponibili a rispondere alle domande del pubblico ministero titolare dell'indagine, al fine di chiarire la loro posizione. Ancora nulla, invece, si sa sull'ubicazione del terzo indagato. Si tratterebbe, secondo la procura, della persona che ha premuto il grilletto fuori da un tempio sikh mentre era in corso la preparazione di una festa religiosa.
Cosa avevano raccontato i presenti
"Ha sparato a caso una decina di colpi, anche una terza persona è stata sfiorata all'orecchio, le due vittime sono state colpite alla testa". Lo aveva raccontato un testimone oculare della sparatoria di fronte al tempio Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji. "La persona che ha sparato frequenta da tempo la nostra struttura e quando è arrivato si è fermato qui davanti e si è inginocchiato, come per pregare, poi si è alzato, è tornato indietro e ha estratto la pistola per sparare".