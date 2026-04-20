"Ha sparato a caso una decina di colpi, anche una terza persona è stata sfiorata all'orecchio, le due vittime sono state colpite alla testa". Lo aveva raccontato un testimone oculare della sparatoria di fronte al tempio Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji. "La persona che ha sparato frequenta da tempo la nostra struttura e quando è arrivato si è fermato qui davanti e si è inginocchiato, come per pregare, poi si è alzato, è tornato indietro e ha estratto la pistola per sparare".