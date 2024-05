Palermo, ucciso il marito dell'eurodeputata Francesca Donato

La vittima è stata trovata nella sua auto nella zona di via Ugo La Malfa. L'imprenditore aveva una fascetta di plastica intorno al collo.

Tgcom24

La moglie non aveva notizie di lui da diverse ore. Pare che l'imprenditore avesse un appuntamento con qualcuno e che quello nei pressi di via Ugo La Malfa, dove è stata trovata l'auto, fosse il luogo scelto per parlare.