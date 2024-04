Palermo, tangenti per vincere gli appalti: disposte 12 misure cautelari

Dodici misure cautelari

L'arresto è scattato per Giuseppe Gaglio, legale rappresentante e presidente del Cda della cooperativa Nido d'Argento, Massimiliano Terzo, dipendente della coop, Gaetano Di Giovanni, dirigente del distretto socio-sanitario di Agrigento e capo dei vigili urbani della città. I domiciliari sono stati disposti per Giuseppe Chiaramonte e Francesco Chiavello, dipendente ed ex dipendente della Nido d'Argento, per l'ex sindaco di Partinico Salvatore Lo Biundo, per Maria Pia Falco, istruttore direttivo al Comune di Marsala e Aldo Raimondi, responsabile del settore Politiche sociali e culturali del Comune di San Cataldo (Caltanissetta). Un sesto destinatario degli arresti domiciliari è ancora ricercato.