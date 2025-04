Palermo, sposo scappa il giorno prima delle nozze con regali e soldi

Dopo la fuga dell'uomo, un ceramista che in passato aveva sofferto di depressione e che per questo era andato in cura dalla psichiatra, la donna, preoccupata, ha denunciato la scomparsa alle autorità. La polizia ha poi rintracciato l'uomo a Balestrate (Palermo): stava dormendo in auto ed era sotto l'effetto di un ansiolitico. Dopo essere stato portato in ospedale per controlli, è stato riaccompagnato a casa. Con lui sono stati recuperati anche i doni.