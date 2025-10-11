Palermo, era scomparso da dieci giorni: trovato morto in ospedale

I familiari: "Stiamo presentando denuncia ai carabinieri. Dobbiamo sapere cosa gli è successo: è andato al pronto soccorso il 30 settembre per essere visitato e da lì è sparito"
© ansa
A Palermo, un pensionato di 73 anni, Giovanni Cuvello, era scomparso da dieci giorni ed è stato ritrovato, venerdì, senza vita, nell'ospedale Villa Sofia. "Stiamo presentando denuncia ai carabinieri. Dobbiamo sapere cosa gli è successo: è andato al pronto soccorso il 30 settembre per essere visitato e da lì è sparito", hanno detto i parenti dell'uomo. Il corpo sarebbe stato trovato dal personale della sicurezza dell'ospedale in un locale tecnico al nono piano del Padiglione Polichirurgico.
Nei dieci giorni trascorsi, sono state organizzare ricerche da parte di vigili del fuoco, polizia, carabinieri e protezione civile nella zona attorno all'ospedale. È stata setacciata anche la Favorita, il grande parco che si trova non distante dal nosocomio.
La procura di Palermo, dopo l'ispezione medico legale, non ha ritenuto necessaria un'autopsia e ha disposto la restituzione della salma alla famiglia. Familiari che chiedono che "si indaghi e che si accertino le responsabilità di quanto successo".
"Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia - dicono dall'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello -, ma attendiamo l'esito delle indagini perché è necessario chiarire cosa è accaduto. Gli organi competenti, da noi subito contattati, accerteranno le circostanze".