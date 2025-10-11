Palermo, era scomparso da dieci giorni: trovato morto in ospedale

A Palermo, un pensionato di 73 anni, Giovanni Cuvello, era scomparso da dieci giorni ed è stato ritrovato, venerdì, senza vita, nell'ospedale Villa Sofia. "Stiamo presentando denuncia ai carabinieri. Dobbiamo sapere cosa gli è successo: è andato al pronto soccorso il 30 settembre per essere visitato e da lì è sparito", hanno detto i parenti dell'uomo. Il corpo sarebbe stato trovato dal personale della sicurezza dell'ospedale in un locale tecnico al nono piano del Padiglione Polichirurgico.