Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Il caso

Palermo, era scomparso da dieci giorni: trovato morto in ospedale

I familiari: "Stiamo presentando denuncia ai carabinieri. Dobbiamo sapere cosa gli è successo: è andato al pronto soccorso il 30 settembre per essere visitato e da lì è sparito"

11 Ott 2025 - 12:29
© ansa

© ansa

A Palermo, un pensionato di 73 anni, Giovanni Cuvello, era scomparso da dieci giorni ed è stato ritrovato, venerdì, senza vita, nell'ospedale Villa Sofia. "Stiamo presentando denuncia ai carabinieri. Dobbiamo sapere cosa gli è successo: è andato al pronto soccorso il 30 settembre per essere visitato e da lì è sparito", hanno detto i parenti dell'uomo. Il corpo sarebbe stato trovato dal personale della sicurezza dell'ospedale in un locale tecnico al nono piano del Padiglione Polichirurgico.

Le ricerche

 Nei dieci giorni trascorsi, sono state organizzare ricerche da parte di vigili del fuoco, polizia, carabinieri e protezione civile nella zona attorno all'ospedale. È stata setacciata anche la Favorita, il grande parco che si trova non distante dal nosocomio.

La procura di Palermo, dopo l'ispezione medico legale, non ha ritenuto necessaria un'autopsia e ha disposto la restituzione della salma alla famiglia. Familiari che chiedono che "si indaghi e che si accertino le responsabilità di quanto successo".

L'azienda ospedaliera: "Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia e attendiamo l'esito delle indagini"

"Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia - dicono dall'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello -, ma attendiamo l'esito delle indagini perché è necessario chiarire cosa è accaduto. Gli organi competenti, da noi subito contattati, accerteranno le circostanze".

Ti potrebbe interessare

palermo

Sullo stesso tema