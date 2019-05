Palermo, resta la sospensione della professoressa di Palermo

"L'incontro di giovedì scorso con la professoressa è servito solo a dare visibilità ai ministri Matteo Salvini e Marco Bussetti", continua l'Anief, per cui "sarebbe opportuno che entrambi i ministri riferiscano in Parlamento come sono andati i fatti. È incredibile che una docente venga sospesa per due settimane senza che a Roma nessuno ne sapesse nulla". "E poi - prosegue l'Anief - sull'onda dell'indignazione della scuola e dell'opinione pubblica, caso strano a pochi giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento europeo, si annunci l'intenzione di rimediare all'errore da chi sosteneva di non averne i poteri. Ma poi non si fa nulla per dare seguito a tale impegno. Episodi come questo non devono più accadere: è compito della politica accertare tutte le dinamiche di un'iniziativa del tutto inopportuna, che è andata a minare l'azione formativa di chi opera per elevare lo spirito critico degli allievi e insegnare loro a riflettere".



Il caso rischia di finire in tribunale - Intanto, gli avvocati della donna hanno lanciato un ultimatum al ministero. "Non si è fatto sentire nessuno dal ministero - ha detto il legale della docente - e in assenza di elementi di novità, nei prossimi giorni saremo costretti a depositare il ricorso al tribunale di Palermo".