Palermo, incendio all'azienda di autonoleggio dell'imprenditore Dragotto: "Non mi è arrivata alcuna richiesta, ma io non mi piego"

"Abbiamo visto le immagini dei sistemi di videosorveglianza", ha detto Dragotto a proposito dell'accaduto, aggiungendo: "Ci sono tre giovani che scavalcano la ringhiera, gettano benzina sulle auto e fuggono via. In tre minuti hanno dato fuoco alle auto. Comunque, io non mi piego e nessuno è venuto mai a chiedermi qualcosa, e non avranno mai alcunché da me. Ribadisco, non mi è arrivata alcuna richiesta e se dovesse arrivare non avranno mai nulla - ha aggiunto - sono molto sereno e lieto della solidarietà che sto ricevendo in queste ore". "Se questo è un modo per costringermi a 'presentarmi' dai mafiosi non lo farò mai", ha detto l'imprenditore 88enne dell'autonoleggio, noto per le sue iniziative anche benefiche e per le sue campagne di promozione in tutta Italia. "Se lo possono dimenticare. Non darò un solo euro, ho una storia limpida e non pago la mafia".