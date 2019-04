Palermo, Elena: "Da banda spaccaossa mi sono fatta rompere un piede e un braccio per poche centinaia di euro"

Secondo la Procura di Palermo una banda criminale avrebbe reclutato disperati disposti a farsi spezzare le ossa per aver in cambio un risarcimento di poche centinaia di euro, simulando incidenti e truffando le assicurazioni.



A “Le Iene” parla Elena (nome fittizio), che spiega come funziona il procedimento: “Prendono un peso da palestra da 50 chili e ti rompono un braccio o una gamba”. Il tutto, dalla droga per chi doveva rompere le ossa alle vittime-complici fino alla lieve anestesia per chi si faceva spezzare gli arti, era meticolosamente organizzato.



Elena ha poi raccontato a Ismaele La Vardera il momento in cui le hanno rotto un piede e un braccio per poche centinaia di euro. La ragazza, con la sua testimonianza, ha collaborato all’inchiesta della Procura di Palermo. Gli arresti sono 42, gli indagati 250.