Palermo, il boss Lo Presti celebra le sue nozze d'argento nella chiesa con le spoglie del giudice Giovanni Falcone

E' un noto boss della mafia palermitana e il 15 aprile ha festeggiato le sue nozze d'argento nella chiesa in cui oggi è sepolto Giovanni Falcone.

Tommaso Lo Presti, legato alla cosca di Portanuova, a lungo detenuto per mafia ed estorsioni, scarcerato da poco, è stato accolto per la celebrazione religiosa dai frati che gestiscono San Domenico, una delle chiese più belle di Palermo, nel cuore della città e nel centro del mandamento di cui il boss era al vertice. Anche la moglie, Teresa Marino, era stata in passato posta agli arresti per mafia. I frati che hanno ufficiato la messa: "Non conoscevamo quella coppia".