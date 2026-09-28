Morta per difterite a Palermo, la madre: "I medici hanno sottovalutato quello che aveva"

"Mi hanno dato dell'assassina prima ancora di avere i risultati dell'autopsia. Mi sento male ma io non sono un'assassina, la malattia di mia figlia è stata sottovalutata. I medici hanno confuso una difterite con una tonsillite" aggiunge la madre. "Annarosa era una bambina sorridente, amava la sua famiglia. Due giorni prima che le venisse la febbre eravamo stati al mare. Gli altri nostri figli sono tutti vaccinati, noi non siamo no vax, non abbiamo vaccinato Annarosa per problemi legati a patologie presenti in famiglia. Chiedo verità e giustizia per mia figlia" conclude la madre.