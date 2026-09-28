Morta per difterite a Palermo, la madre: "I medici hanno sottovalutato quello che aveva"

Mario Giordano ospita a "Fuori dal Coro" la madre della bimba di quattro anni morta in un ospedale a Palermo a causa della difterite, una malattia infettiva acuta delle vie aeree scomparsa da più di 10 anni in Italia. Ma la piccola non era stata vaccinata subito dopo la nascita per volontà proprio dei genitori. "Non viviamo più, passiamo dal cimitero a casa. I suoi fratellini chiedono di lei continuamente, un doppio dolore per noi genitori" dice la madre.
"Siamo sopraffatti dal dolore, siamo stati attaccati da tutta Italia, da medici e persone comuni come noi", prosegue la signora Manuela ricordando che oggi ci sono otto medici indagati per la morte di sua figlia. "Nessuna terapia antibiotica nonostante mia figlia non respirasse bene. Io avevo dichiarato subito che non era stata vaccinata ma non le hanno fatto neanche un prelievo di sangue. Dopo sei giorni di odissea ancora non c'era una diagnosi di difterite" racconta la madre mostrando in esclusiva i referti medici.
"Mi hanno dato dell'assassina prima ancora di avere i risultati dell'autopsia. Mi sento male ma io non sono un'assassina, la malattia di mia figlia è stata sottovalutata. I medici hanno confuso una difterite con una tonsillite" aggiunge la madre. "Annarosa era una bambina sorridente, amava la sua famiglia. Due giorni prima che le venisse la febbre eravamo stati al mare. Gli altri nostri figli sono tutti vaccinati, noi non siamo no vax, non abbiamo vaccinato Annarosa per problemi legati a patologie presenti in famiglia. Chiedo verità e giustizia per mia figlia" conclude la madre.