Palermo, autista colpito con un pugno in faccia: aveva chiesto al passeggero di rispettare le norme anti-Covid

Ha cercato di fare rispettare le disposizioni per contenere l'emergenza coronavirus chiedendo a un passeggero di scendere dall'autobus, visto che si era superato il limite consentito. Per tutta risposta ha ricevuto un pugno in faccia dall'uomo. E' quanto accaduto a un autista dell'Amat, a Palermo. L'aggressore, dopo averlo colpito, ha fatto perdere le sue tracce. Sono in corso le indagini della polizia per individuare l'autore del gesto.