Fase 2 per i pendolari, ecco le regole per i trasporti pubblici

"L'intero sistema di trasporto pubblico deve essere considerato un contesto a rischio di aggregazione medio-alto, con possibilità di rischio alto nelle ore di punta". Lo scrivono l'Inail e l'Istituto Superiore di Sanità nella prefazione al documento sui trasporti approvato dal Comitato tecnico scientifico appena pubblicato sulle regole da seguire per evitare la diffusione del contagio del Covid-19. Messe a punto le regole del trasporto pubblico che interesseranno almeno 700mila pendolari.

Milano si prepara alla "Fase 2". Alle fermate di bus e tram, l'Atm, l'azienda di trasporto pubblico della città, ha creato dei segnaposto per garantire a chi è in attesa il rispetto della distanza di sicurezza. "Stai qui", è il messaggio che compare all'interno di un cerchio rosso. Segnaletica per il distanziamento sociale anche sui treni della metropolitana.

Con aperture 700mila lavoratori su mezzi pubblici - I tre settori principali del Manifatturiero, delle Costruzioni e del Commercio mobilitano complessivamente circa 700mila lavoratori potenziali utenti di mezzi pubblici di trasporto. Lo si legge nel documento congiunto Inail e Iss sui trasporti in vista della Fase due appena pubblicato nel quale si sottolinea che "eventuali misure a tutela dei lavorati vulnerabili rispetto al rischio Covid potrebbero ridurre tale numero di almeno il 20%". Il documento sottolinea che nel complesso gli occupati che utilizzano almeno un mezzo pubblico sono il 15,6% del totale per circa 3,6 milioni di lavoratori. C'è comunque "una criticità soprattutto per le grandi aree metropolitane relativa alla mobilità concentrata principalmente nelle ore di punta del mattino e del pomeriggio". E' difficile invece - si legge - la "quantificazione, relativa alla mobilitazione di terzi connessa con l'apertura delle attività commerciali soprattutto nelle grandi aree metropolitane che potrebbe sovrapporsi con i flussi della mobilità lavorativa".

Ecco in sintesi le regole previste per i mezzi di trasporto pubblici:

TRENI

1 - Per i treni la prenotazione dei posti dovrà garantire la distanza di almeno un metro mentre dovrà essere prevista una netta separazione nelle stazioni delle porte di entrata e uscita.

2 - Nei grandi hub ferroviari è raccomandata la misurazione della temperatura mentre dovranno essere previsti percorsi a senso unico in modo da separare i flussi di entrata e uscita.

3 - Anche nelle carrozze dovranno essere separate l'entrata e l'uscita e dovrà essere sospeso il servizio ristorante.

4 - Andranno assicurate attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni e dei treni.

5 - Nelle stazioni e a bordo dei treni dovranno essere istallati dispenser di facile accessibilità per permettere l'igiene delle mani frequente.

6 - Gli addetti in stazione e a bordo dei treni dovranno avere mascherine chirurgiche e guanti.

7 - Una mascherina a copertura di naso e bocca dovrà essere indossata anche dagli utenti, secondo il decalogo pubblicato al termine del documento.

AUTOBUS

1 - Dovrà essere assicurata l'igienizzazione e disinfezione dei mezzi su base quotidiana e la sanificazione periodica dei veicoli e prevista l'installazione, ove possibile, di dispenser di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani.

2 - L'acquisto dei biglietti deve essere previsto con modalità automatizzate

3 - Le porte di accesso andranno differenziate ove possibile per salita e discesa e comunque andrà garantito il distanziamento fra gli utenti.

4 - Per tutelare l'autista sarà inibito, dove possibile, l'uso della porta anteriore.

5 - L'uso dei posti a sedere andrà "disciplinato garantendo il distanziamento anche con l'utilizzo di chiara segnaletica". "La capienza massima - si legge - deve essere limitata con ogni misura organizzativa e informativa per evitare rischi di assembramento o impossibilità di mantenere il distanziamento".

6 - Conducente e personale di controllo dovranno avere le mascherine (i secondi anche i guanti).

7 - La mascherina è necessari anche per gli utenti.

METROPOLITANE

1 - Ci dovrà essere una igienizzazione quotidiana e una sanificazione periodica degli spazi.

2 - Dovrà essere prevista l'installazione di dispenser per l'igienizzazione delle mani.

3 - L'acquisto dei biglietti deve avvenire con modalità automatizzate.

4 - Dovrà essere prevista, dove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita e previsti percorsi a senso unico nelle stazioni come per quelle dei treni.

5 - Le porte di accesso andranno "differenziate ove possibile per salita e discesa e comunque garantito il distanziamento fra gli utenti".

6 - L'uso dei dei posti a sedere andrà "disciplinato garantendo il distanziamento anche con l'utilizzo di chiara segnaletica. La capienza massima - si legge - deve essere limitata con ogni misura organizzativa e informativa per evitare rischi di assembramento o impossibilità di mantenere il distanziamento".

7 - Per gli addetti in stazione sono obbligatorie mascherine e guanti.

8 - Per gli utenti - si legge in un decalogo al termine del documento - sarà "necessaria una mascherina, anche di stoffa, per proteggere naso e bocca".