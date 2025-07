Palermo, una 14enne muore in ospedale: aveva segni di violenza e benzina sui vestiti

La Procura dei minori di Palermo ha aperto un'indagine sulla morte di una quattordicenne. La ragazzina sarebbe arrivata all'ospedale Buccheri La Ferla con i vestiti intrisi di benzina e con segni di violenza sul corpo, accompagnata dai familiari. Era in gravissime condizioni ed è deceduta poco dopo. I magistrati hanno disposto l'autopsia per accertare le cause della morte: l'esame sul corpo sarà eseguito all'istituto di medicina legale del Policlinico.