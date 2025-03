Il padre di Aurora Bellini, la ragazza morta in gita: "Voglio solo la verità. A darci la forza ora è Martina, la sorella gemella"

"Voglio solo la verità". Non riesce a darsi pace Paolo, il padre di Aurora Bellini, la 19enne morta la notte tra il 17 e il 18 marzo mentre era in gita scolastica, dopo essersi sentita male a bordo della nave che trasportava da Napoli a Palermo i ragazzi del Polo tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto. "È un dolore che nessuno può immaginare - dice in un'intervista al Corriere della Sera -. Non era malata, non aveva patologie pregresse. Quando ci siamo salutati era felice. Non riesco a pensare che non ci sia più".