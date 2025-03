Chi era Aurora Bellini, la studentessa morta durante la gita di classe

Fin da piccola, Aurora ha coltivato la passione per il pattinaggio, condividendo questa attività con la sorella Martina. Sport e movimento erano per lei una vera valvola di sfogo, un modo per esprimere energia e voglia di vivere. Oltre allo sport, Aurora amava l’arte in tutte le sue forme: dipingere, disegnare e sperimentare nuove tecniche creative. Il suo estro l’aveva portata a partecipare a progetti di street art, tra cui la realizzazione di un murale presso la sua scuola. Era entusiasta all’idea di trasformare spazi urbani in vere e proprie tele a cielo aperto, in cui trasmettere messaggi positivi e di speranza.