Attacco cardiaco in volo verso gli Usa, medico tarantino le salva la vita

Un attacco cardiaco in aereo, un medico specializzando a bordo, e un finale che ha evitato la tragedia per un soffio. Durante un volo transoceanico verso gli Usa una 59enne ha accusato un malore. Prima un forte dolore al torace, poi la respirazione affannosa. A soccorrerla c'era Nicolò Valentini, tarantino di 27 anni, in viaggio per un colloquio di lavoro in America. Il suo intervento le ha salvato la vita: "Non ho pensato a nulla in quel momento solo che dovevo fare presto".