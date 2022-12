Padova, visitato e mandato a casa tre volte: 40enne muore di emorragia cerebrale, aperta un'inchiesta

La Procura ha aperto un'inchiesta, in seguito all' esposto presentato dai familiari , e sei medici sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario . Naliato è deceduto il 4 novembre.

Come riferisce il Corriere del Veneto, i familiari hanno raccontato che Naliato era stato visitato tre volte: una dalla guardia medica e due presso il Pronto soccorso di Schiavonia per forti dolori e un senso di oppressione a livello del cranio al cranio. Il primo episodio in questo senso si era registrato il 21 ottobre, quando Naliato telefonò al padre e alla fidanzata dicendo che stava partendo da Roma, ma che non si sentiva per niente bene per via di un violento mal di testa.

In tutti e tre i casi, però, dopo l'esecuzione di accertamenti clinici, tra cui due tac, e la prescrizione di farmaci per l'abbassamento della pressione, l'uomo era stato rimandato a casa. Il 31 ottobre Naliato si era presentato l'ultima volta al Pronto soccorso. Neanche 48 ore dopo aveva accusato l'ennesimo malore mentre si trovava nella sua casa di Arre (Padova).