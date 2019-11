Padova, l'ispettore dei vigili faceva benzina con i soldi del Comune: condannato a due anni

Due anni, cinque mesi e venti giorni di carcere; risarcimento all'amministrazione per 6.037 euro e tremila euro di spese processuali. A tanto ammonta la condanna per peculato a un ispettore dei vigili urbani di Tombolo (Padova), che, con la tessera carburanti in dotazione alla polizia municipale, faceva il pieno alla sua mercedes. L'uomo, Gilberto Pivato, 57 anni, è stato anche interdetto dai pubblici uffici per cinque anni. La notizia della sentenza su Il Gazzettino: i fatti risalgono al periodo 2012-2016.